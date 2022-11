La playlist du jeudi 17 novembre

Ancien bassiste des groupes de pop français Elephanz, Pegase, ou encore Rhum for Pauline, le nantais d’adoption (il est né à Lille) Voyou (Thibaud Vanhooland de son vrai nom) est un musicien accompli, trompettiste de formation. Son projet solo est pop, pétillant, mélancolique parfois et bienveillant le plus souvent. La bossa nova qui rend le vague à l’âme supportable n’est jamais bien loin comme on l’entendra ce soir avec le titre "A nos jeunesses".

(Rediffusion du 26/10.)