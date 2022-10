La playlist du jeudi 13 octobre : les nouveautés

Le nouvel album de la québécoise Rosie Valland sera disponible le 28 octobre. Autrice, compositrice interprète originaire de Granby au Canada, elle est renommée notamment pour sa façon de jouer de la basse de manière mélodieuse.

Rosie a participé aux Francouvertes en 2015 avant de lancer son premier album : "Partir Avant".

Son deuxième album sorti en 2020 "Blue" dévoilait des sonorités plus pop et plus lumineuses et son troisième album "Emmanuelle" est annoncé comme un retour à soi, un album résultant d’un besoin viscéral de retourner à sa création, à sa musique, à elle, Emmanuelle.

Car Rosie s’appelle en fait Rose-Emmanuelle.

"Mantra" est un extrait de ce nouvel album et nous l’écouterons ce soir avec aussi les artistes listés ci-dessous :