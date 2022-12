La playlist du jeudi 08 décembre

Après une tournée de plus de 50 dates, l’inspiration retrouvée sur scène et la sortie un an et demi auparavant de "La course folle", Tim Dup dévoile "Amor", le premier single de son 4ème album "Les immortelles", à paraître le 3 février 2023.

Entre poésie et modernité, "Amor", chanson co-produite avec Paco Del Rosso (Entourage de Damso), place Tim dans une autre dimension sans concessions.

Dans le clip réalisé et produit par Zacharie Ellia, Tim Dup, accompagné de cinq danseuses et danseurs de l’Opéra de Paris, prend de la hauteur et se détache des préjugés, des formats préconçus pour aller vers une vision déconstruite du désir et du rapport au corps humain.

Tim Dup à retrouver dans le programme de l’émission ce soir...

ARNOLD TURBOUST - RUE DE LA CROIX NIVERT

PEET - BEKAN

TIM DUP - AMOR

PIERRES - LE SOIR

ROZA - SI PETITE

SON PARAPLUIE - JE NE FINIS RIEN

FREDDA - HABITANTS DE LA FORET

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON - COEUR BETON

BIL & GIN - PARIS

LA GRANDE SOPHIE - VENDREDI (VENDREMIX)

LA FEMME - PARADIGME

ISOLDE LASOEN - DOUCE MELANCOLIE (FEAT BERTRAND BURGALAT)

FRANCOISE HARDY - L ANAMOUR

LE NOISEUR - RELAX

MIEL DE MONTAGNE - RELAX LE PLEXUS

DANI TERREUR - J EVITE LES MIROIRS

METEO MIRAGE - TON NOM