La playlist du 9 septembre : tendresse, mensonges et danse rétro

Entre autres artistes de ce 9 septembre, le binôme Motel Club offre la bande-son rétro pop d’un trip hors du commun sans prise de tête et dans la joie.

C’est exactement ce dont nous avions besoin !

Alex Lefko batteur de plusieurs formations dont le trio de David Walters, et Paul Charnay que l’on retrouve aux claviers derrière João Selva. Les musiciens partagent un lien depuis plusieurs années puisqu’ils officient tous les deux dans le groupe de musique afro-colombienne Pambele. Un voyage musical inédit où les larges moustaches et les chemises kitsch sont d’augure, où la synth-pop et la chanson française se retrouvent dans un groove suave et envoutant.

Le programme complet de l’émission du jour est juste ici :