RTBFPasser au contenu

Sacré Français

La playlist du 7 avril - Frissons, courants d’air et chaleur humaine

La playlist du 7 avril - Frissons, courants d’air et chaleur humaine
il y a 1 heure1 min
Par Alexandra Vassen
JULIETTE ARMANET   VERTIGO (FEAT SEBASTIAN)       
YELLOWSTRAPS   FRISSONS
ML   NUIT NOIRE
ANNA MAJIDSON   EN DEUX MOTS
JEAN LOUIS MURAT   A L AMOUR
EMMA PETERS   LE TEMPS PASSE (LEO KODIAN REMIX)
CLAIRE LAFFUT   SORORITE
BERNARD LAVILLIERS   LE COEUR DU MONDE
MATHILDA   IT COULD HAVE BEEN LOVE
MC SOLAAR   NOUVEAU WESTERN
ADAM COHEN/VIRGINIE LEDOYEN   HAPPINESS
LE BINGO   COURANT D AIR
DAVID NUMWAMI   BEATS
MARIE WARNANT   BRUXELLES
CASCADEUR   LA PROMESSE
CLEA VINCENT   RECUERDO
LEONIE PERNET   IL PLEUT DES HOMMES

Articles recommandés pour vous