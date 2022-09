La playlist du 6 septembre : désirs, promesses et vérité nue

Nouveau venu dans le paysage musical francophone, Martin Luminet a sorti un EP 5 titres. Un concentré de ferveur qui nous a touché au cœur.

Martin Luminet sera en concert avec ML, la chanteuse de Sonnfjord en échappée solo francophone le dimanche 16 octobre au Club du Cirque Royal.

Un des évènements du festival Francofaune dont La Première est partenaire, qui se déroulera du 23 septembre au 16 octobre.

Francofaune propose plus 50 concerts dans 20 lieux bruxellois et wallons, des coups de projecteurs sur la diversité, l’originalité et l’innovation de la scène francophone. Au programme, cartes blanches à des artistes confirmé·e·s et mise en lumière d’espèces musicales en voie d’apparition, avec la langue française comme point commun.

Martin Luminet au programme de Sacré français ! ce soir. Le programme complet ci-dessous :