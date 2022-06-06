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Sacré Français

La playlist du 6 juin - Des paroles et des confidences

La playlist du 6 juin - Des paroles et des confidences
il y a 36 minutes1 min
Par Alexandra Vassen
PR2B   MELANCOLIE
MOTEL CLUB   JE VEUX PLANER
BORA BORIS   EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)ÿÿÿ 
KATERINE   BLA BLA BLA
DAVID LAFORE   TU M EN DIRAS TANT
SYLVAIN FESSON   CENTER PARCS
ANTOINE CHANCE   SUR L ASPHALTE
FANNY BERIAUX   LA NOYEE WITH FRIENDS
ROZA   SI PETITE
EMMA PETERS   LE TEMPS PASSE (REWORK)
LOCKHART !   C'EST LA OUATE
CLARA LUCIANI   AMOUR TOUJOURS
MARIE FLORE   MAL BARRE
BARBAGALLO   L ECHAPPEE
ORWELL   ELEMENTAIRE
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson   Pas si vite
LA YELLOW 357   QUELLE SENSATION BIZARRE

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