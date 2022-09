La playlist du 5 septembre : au cœur des émotions, au cœur du monde

Du haut de ses 75 printemps, Bernard Lavilliers, artiste engagé, féru de boxe et de marche, poète rebelle, baroudeur intrépide, a vécu mille et une vies. Il revenait à l’avant-scène il y a quelques mois avec un album lumineux Sous un soleil énorme. Sa voix et ses mots désarment et ses approches multiples, ses visons de la vie et le métissage dans toutes ses couleurs font partie intégrante de sa touche, si personnelle.

Avec un premier disque sorti en 1968, c’est déjà son 22e album qui contient entre autres un titre dans lequel il évoque notamment ses origines stéphanoises, et où il rend hommage à cette ville chère à son cœur dans le titre Je tiens d'elle interprétée avec le duo Terrenoire

On l’écoute avec Le cœur du monde.

Le programme complet :