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Sacré Français

La playlist du 5 février - Dans le cadre de la Semaine de la Musique Belge ( Belgian Music Week), focus sur les artistes francophones actuels en Fédération Wallonie Bruxelles

La playlist du 5 février - Dans le cadre de la Semaine de la Musique Belge ( Belgian Music Week), focus sur les artistes francophones actuels en Fédération Wallonie Bruxelles
il y a 15 minutes1 min
Par Alexandra Vassen
Sacré FrançaisLa Première
NOE PRESZOW  J ENTENDS D ICI
STEPHANIE BLANCHOUD              RITOURNELLE
SASKIA  LA MER
CLAIRE LAFFUT  ETRANGE MELANGE (VERSION ACOUSTIQUE)   
PRIMERO             LONGUES HEURES          
GABRIELLE VERLEYEN      LES ETOILES       
YELLOWSTRAPS  FRISSONS
MARC MELIA      LES ETOILES (FEAT FLAVIEN BERGER ET PI JA MA)
BERTIER                L ETINCELLE
ILIONA  SI TU M AIMES DEMAIN
ARNAUD HERON               J ATTENDS LE SOLEIL
OLIVIER TERWAGNE        VOYAGE DANS LE TEMPS
GAETAN STREEL                INSAISISSABLE
GOSS     COYOTE
AUREL   DESERT

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28 janv. 2022 à 02:43
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