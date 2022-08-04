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Sacré Français

La playlist du 4 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 48 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
CHARLOTTE FEVER   BON TEMPS
SERGE GAINSBOURG/JANE BIRKIN    BALLADE DE MELODY NELSON
MOUSSA   SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
WALTER ASTRAL   LE FEU
DANI TERREUR   J EVITE LES MIROIRS
JOSEPH CHEDID   SOUFFLE
SAULE   RUPTURE
DOOWY   L EAU DU BAIN
JUNE MILO   PARFAITE
OSCAR ANTON ET VOYOU   SI ROSE
FLAVIEN BERGER   MICROSONO
BONNEVILLE   UN PEU D AGRUME
NOE PRESZOW   QUE TOUT S DANSE
KATERINE   UN APRES MIDI A PARIS
LES OBJETS   QUI EST QUI ?
JEROME MINIERE ET FRANCOIZ BREUT   TA MAISON
RONE   NOUVEAU MONDE

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