RTBFPasser au contenu
Rechercher

Sacré Français

La playlist du 3 septembre : rentrée du magazine de l’actualité musicale francophone

il y a 39 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première

Le magazine de l’actualité musicale francophone fait sa rentrée.

On fera le point sur les nombreuses nouveautés sorties cet été et les artistes à suivre.

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON  COEUR BETON
SUCRE SALEM 666 (L APOCALYPSE ET TOI)
BONNEVILLE      UN PEU D AGRUME
DANI TERREUR SOLEIL DE MINUIT       
ML         NUIT NOIRE
NOVAE LITA FANTASY GIRL
POMME              NELLY
JEROME MINIERE  CAIRO
ALEXIA GREDY UN PEU PLUS SOUVENT
ILIONA GARCON MANQUE
SANDOR  AMOUR PROPRE
MARIE FLORE MAL BARRE
OLIVIER TERWAGNE CONFIDENCES
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
VENDREDI SUR MER   DECUE
   
   

Articles recommandés pour vous