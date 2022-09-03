La playlist du 3 septembre : rentrée du magazine de l’actualité musicale francophone

Le magazine de l’actualité musicale francophone fait sa rentrée.
On fera le point sur les nombreuses nouveautés sorties cet été et les artistes à suivre.
|DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON
|COEUR BETON
|SUCRE SALEM
|666 (L APOCALYPSE ET TOI)
|BONNEVILLE
|UN PEU D AGRUME
|DANI TERREUR
|SOLEIL DE MINUIT
|ML
|NUIT NOIRE
|NOVAE LITA
|FANTASY GIRL
|POMME
|NELLY
|JEROME MINIERE
|CAIRO
|ALEXIA GREDY
|UN PEU PLUS SOUVENT
|ILIONA
|GARCON MANQUE
|SANDOR
|AMOUR PROPRE
|MARIE FLORE
|MAL BARRE
|OLIVIER TERWAGNE
|CONFIDENCES
|CLAIRE LAFFUT
|NUDES (FEAT YSEULT)
|VENDREDI SUR MER
|DECUE