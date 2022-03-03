RTBFPasser au contenu

Sacré Français

La playlist du 3 mars - On s’attache

La playlist du 3 mars - On s’attache
il y a 1 heure1 min
Par Alexandra Vassen
Sacré FrançaisLa Première
CHARLIE FARON   COMME CI COME CA
POLO & PAN   COEUR CROISE
CLARA LUCIANI   AMOUR TOUJOURS
APRILE & LEO FIFTY FIVE   GET TO ME
MALIK DJOUDI   EPOUSER LA NUIT
ODEZENNE   PALAVAS LES FLOTS
JULIEN DORE   BLA BLA BLA (REMIX FEAT CABALLERO ET JEANJASS)
PIERRE LAPOINTE   QU EN EST IL DE LA CHANCE
IAN CAULFIELD   PLEIN D IMAGINATION
ORELSAN   JOUR MEILLEUR (RADIO MIX)
BENJAMIN BIOLAY   TU ES MON AMOUR
ALEX LUCAS   LOST MY MIND (FEAT ABSOLEM)
YELLOWSTRAPS   FRISSONS
DE LA JOLIE MUSIQUE   PLEIN SOLEIL EDIT
MARTIN RAHIN   MA MOME
ILIA   D AILLEURS
LAURA CAHEN   LA JETEE

Articles recommandés pour vous