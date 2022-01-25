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Sacré Français

La playlist du 25 janvier 2022 - Bavardage et attraction

La playlist du 25 janvier 2022 - Bavardage et attraction
il y a 2 heures1 min
Par Alexandra Vassen
Sacré FrançaisLa Première
USX & IZOARD   TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)
GAEL FAYE           RESPIRE
JULIETTE ARMANET         ULTRA MODERNE SOLITUDE
JULIEN DORE      LARME FATALE (FEAT EDDY DE PRETTO)
MIELE    LE JOUR ET LA NUIT
ADRIEN GALLO  ODYSSEE
HERVE   COEUR POIDS PLUME
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS               TOURNE AUTOUR
CLAIRE LAFFUT  SORORITE
LEOPOLDINE HH                PSYCHOTROPIQUE        
LOREN LOPEZ     BRITISH ATTRACTION
JANE BIRKIN       ROCKING CHAIR              
MATHIEU BOOGAERTS   QUAND J SERAI KO
PETER PETER       CONVERSATION             
APRILE & LEO FIFTY FIVE               GET TO ME
JULIA DAIGLE     USAGE DOMESTIQUE

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