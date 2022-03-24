RTBFPasser au contenu

Sacré Français

La playlist du 24 mars - De l’air, des beats et des frissons

La playlist du 24 mars - De l’air, des beats et des frissons
il y a 26 minutes1 min
Par Alexandra Vassen
JULIETTE ARMANET   VERTIGO (FEAT SEBASTIAN)
YELLOWSTRAPS   FRISSONS  
ML   NUIT NOIRE        
ANNA MAJIDSON   EN DEUX MOTS
JEAN LOUIS MURAT   A L AMOUR  
EMMA PETERS   LE TEMPS PASSE (LEO KODIAN REMIX)
CLAIRE LAFFUT   SORORITE           
BERNARD LAVILLIERS   LE COEUR DU MONDE
MATHILDA   IT COULD HAVE BEEN LOVE
MC SOLAAR   NOUVEAU WESTERN
ADAM COHEN/VIRGINIE LEDOYEN   HAPPINESS  
LE BINGO   COURANT D AIR
DAVID NUMWAMI   BEATS  
MARIE WARNANT   BRUXELLES  
CASCADEUR   LA PROMESSE
CLEA VINCENT   RECUERDO  
LEONIE PERNET   IL PLEUT DES HOMMES

Articles recommandés pour vous