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Sacré Français

La playlist du 24 janvier 2022 - Descentes tout shuss et sensations fortes

La playlist du 24 janvier 2022 - Descentes tout shuss et sensations fortes
il y a 2 heures1 min
Par Alexandra Vassen
Sacré FrançaisLa Première
CHARLIE FARON                COMME CI COME CA
BARBAGALLO     REGARDE
RONE     LA NUIT VENUE (FEAT CAMELIA JORDANA)
NANCY BOY         TOI MOI
GOSS     COYOTE
ORWELL                JAMAIS ASSEZ (FEAT ARMELLE PIOLINE)
JEAN FRANCOIS COEN    ULYSSE & PENELOPE
JULIEN BOUCHARD          TON OMBRE EST MA LUMIERE (REMIX ADRIATICO)
ISAAC DELUSION                       PAS L HABITUDE (FRANC MOODY REMIX)  
MORGAN            MALAISE
SANDOR               MOLOSSE
NAZIM MOKHNACHI       LE TEMPS DES INVENTAIRES
BADEN BADEN   LA DESCENTE
BORA BORIS        EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
LA FEMME           SUR LA PLANCHE            
JOE         LA VIDA
LOU ADRIANE CASSIDY  LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS

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