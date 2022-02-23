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Sacré Français

La playlist du 23 février - Baignade, ivresse et projets de mariage

La playlist du 23 février - Baignade, ivresse et projets de mariage
il y a 1 heure1 min
Par Alexandra Vassen
Sacré FrançaisLa Première
DOOWY   L EAU DU BAIN
LIZZY LING   THUNDERBIRD
MONDINO JEAN BAPTISTE   LA DANSE DES MOTS
PIERRE DE MAERE   UN JOUR JE MARIERAI UN ANGE
MALE   HORS DU TEMPS (READYMADE FC REMIX)
JUNIORE   AH BAH D ACCORD
MANDARINA   JE SUIS UN DESASTRE
CYRIL MOKAIESH   PAS SIMPLE EN DUO AVEC DOMINIQUE A
YAEL NAIM   ATTENDRE
BASTIEN LALLEMANT   LES BIJOUX (FEAT BLUMI / ARMELLE PIOLINE (SUPERBRAVO) / BABX / JP NATAF / ALBIN DE LA SIMONE / CHARLES BERBERIAN ET SEB MARTEL)
SEGA BODEGA   NATUROPATHE (FEAT CHARLOTTE GAINSBOURG)
MAUD LUBECQ   LE PARAPLUIE
CONSTANCE AMIOT   L ETOURDERIE
ISABELLE ANTENA   L INCONNU VERS L INFINI
ALICE SPA   TES MOTS D AMOUR
CLARA LUCIANI   AMOUR TOUJOURS
ZOUFRIS MARACAS   BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)

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