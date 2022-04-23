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Sacré Français

La playlist du 23 avril - L’actualité musicale francophone. Cette semaine, des racines et des ailes

La playlist du 23 avril - L’actualité musicale francophone. Cette semaine, des racines et des ailes
il y a 11 minutes1 min
Par Alexandra Vassen
FEU CHATTERTON   CRISTAUX LIQUIDES
LAURENT BARDAINNE ET TIGRE D EAU DOUCE   OISEAU (FEAT BERTRAND BELIN)
MIEL DE MONTAGNE   LAISSEZ MOI REVER
FRANCOIZ BREUT   LA FISSURE (FEAT JAWHAR)
DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON   NE QUELQUE PART         
TERRAIN VAGUE   LE CHATEAU      
PRIMERO   TRAC     
MARIE WARNANT   A PRESENT         
DANI TERREUR   J’EVITE LES MIROIRS
MOTEL CLUB     L ODYSSEE            
ML   NUIT NOIRE        
WALTER ASTRAL   LE FEU
ALMA VOX   TOI MON TOIT
GLAUQUE   PLAN LARGE
BERODE   NOUS NON

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