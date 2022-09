La playlist du 22 septembre : les nouveautés et les concerts à venir

Au programme ce soir entre autres nouveaux venus, repérés et à suivre, il y a Martin Luminet.

Il chante ses solitudes, mais a le bon goût de nous les partager. Il voit le beau dans le banal.

Son premier EP s’appelle "Monstres" et parle d’imperfections d’échecs, de tristesse et de sensibilité et du risque des émotions, le seul chemin à suivre pour exister et pas seulement être en vie. L’épanouissement personnel au cœur de récits intimes, soutenus par des mélodies précises et des arrangements contemporains, particulièrement sur le remix de la chanson "Amour" remixée par Dampa, le duo électro rap originaire de La Rochelle.

Le programme complet de l'émission de ce soir dans l'ordre de diffusion se trouve ci-dessous :