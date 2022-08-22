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Sacré Français

La playlist du 22 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 37 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
MARC MOULIN   COMME A LA RADIO
L IMPERATRICE   PARIS
GOSS   COYOTE               
ALAIN BASHUNG   AUCUN EXPRESS
LOUS AND THE YAKUZA   MONSTERS        
CHARLIE FARON   COMME CI COME CA
LA BELLE VIE   MA PISCINE (VAS Y DANSE)
PIERO   SANS LE SON
CHATON   SANS SODA SANS GLACON
BYORR   MAINTENANCE
VOYOU   LE CONFORT
MALE   TENNIS REVERS
DA SILVA   JOHN MC ENROE
POMME   NELLY
MANDARNA   LES SABLES MOUVANTS

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