RTBFPasser au contenu

Sacré Français

La playlist du 21 mars - Sagesse, paysages et drôles d’idées

La playlist du 21 mars - Sagesse, paysages et drôles d’idées
il y a 1 heure1 min
Par Alexandra Vassen
VENDREDI SUR MER   LE LAC  
ED MOUNT   LAURENCE (FEAT DAVID NUMWAMI)
CHARLIE FARON   QUI VEUT ETRE SAGE
SWING BROUSSE   TORO    TEMPS SUSPENDU
APRILE   LA LUMIERE (FEAT EHLA)
ALEXIA GREDY   DROLE D IDEE
CLARA LUCIANI   LA BAIE  
LAURA CAHEN   LA JETEE  
LEONIE PERNET    LES CHANTS DE MALDOROR
TENTATIVE   JE M ENNUIE
DALVA   LUMEN  
ALAIN BASHUNG   AUCUN EXPRESS
GAETAN STREEL   DEMAIN  
SYLVAIN FESSON   CENTER PARCS
JOE   LA VIDA  
PART TIME FRIENDS   PARIS EN AOUT

Articles recommandés pour vous