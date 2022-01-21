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Sacré Français

La playlist du 21 janvier 2022 - Camaraderie, démons, amour et amitié

La playlist du 21 janvier 2022 - Camaraderie, démons, amour et amitié
aujourd’hui à 05:00 - mise à jour il y a 7 heures1 min
Par Alexandra Vassen
Sacré FrançaisLa Première
EMMA PETERS         LE TEMPS PASSE       
GAEL FAURE       RENONCER
LOUIS JEAN CORMIER    LA PHOTO
JACQUES DUVALL         TOUT SEUL
INDIVIDUAL FRIENDS      REGARDE           
CLIO ET IGGY POP             L APPARTEMENT
JEANNE CHERHAL             FINISTERE
ILIONA  RESTE
OLIVIA RUIZ              JE M EN FICHE (L.A.MELANCHOLY)   
ANGELE                DEMONS (feat DAMSO)
SOJA TRIANI      NEIGE  
TERRENOIRE       DES TRESORS
JANE BIRKIN       LE COUTEAU DANS LE PLAY        
POMME               LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)
CLAIRE DENAMUR         RIEN DE MOI    
FEU CHATTERTON            COMPAGNONS
ORWELL                JAMAIS ASSEZ (FEAT ARMELLE PIOLINE)

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