La playlist du 20 septembre : les nouveautés et les concerts à venir

Né en 1970, Bertrand Belin débute son parcours musical à la fin des années 1980. Après plusieurs expériences dans divers groupes ou collectifs, il se lance dans une carrière solo au début des années 2000. Son troisième album, Hypernuit (2010) fut récompensé par le Grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros.

Pour l’heure, il compte sept albums à son actif, le plus récent étant Tambour Vision duquel on écoutera ce soir Alleluia. En parallèle de son activité d’auteur-compositeur-interprète, il compose pour le cinéma ou le théâtre et devient parfois lui-même acteur.

Il chante en 2022 Oiseau sur l’album Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce