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Sacré Français

La playlist du 20 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 38 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON   COEUR BETON
MALIK DJOUDI   VERTIGES
ALEXIA GREDY   DROLE D IDEE
SUCRE SALEM   666 (L APOCALYPSE ET TOI)
CHARLIE FARON   CLAIRE
MATTHIEU THONON   SALEE
JEROME MINIERE   MINNEAPOLIS 2020
ED MOUNT   LAURENCE (FEAT DAVID NUMWAMI)
TERRENOIRE   DES TRESORS
ALAIN BASHUNG   J ECUME
BERTRAND BELIN   GLISSE REDRESSE
CAROLINE LOEB    C EST LA OUATE
GAVUR GELINLER   C'EST LA OUATE               
CHARLOTTE FEVER   JTM
BENJAMIN BIOLAY   RENDEZ VOUS QUI SAIT
LEA RUE   UNE MINUTE
SEBASTIEN SCHULLER   DUEL AU SOLEIL

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