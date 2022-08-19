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Sacré Français

La playlist du 19 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 21 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
ETIENNE DAHO   WEEK END A ROME
VENDREDI SUR MER   DECUE
NOVAE LITA   FANTASY GIRL   
FRANCOIZ BREUT   LA FISSURE (FEAT JAWHAR)
LOUS AND THE YAKUZA   MONSTERS
ALEX LUCAS   LOST MY MIND (FEAT ABSOLEM)
BONNIE BANANE   CDA
THOMAS DUTRONC   CHEZ LES YE YE
LIMINANAS   VOTRE COTE YEYE M EMMERDE
L IMPERATRICE   FOU
ICHON   NOIR OU BLANC
MAJOR DUBREUCQ   TU NE ME RESPIRES PLUS
KARIM GHARBI   LA NOTICE
LES GAMMAS   LA VIE DES ANGES

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