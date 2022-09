La playlist du 17 septembre : les nouveautés et les concerts à venir

A l’occasion des ans de la Fédération Wallonie Bruxelles, La RTBF vous propose une grande soirée de concert sur la Grand Place de Bruxelles le vendredi 23 septembre prochain.

Au programme, une soirée musicale d’exception présentée par Maureen Louys et Walid et retransmise en direct sur La Une, Auvio et Facebook.

Les invités de ce Rendez-vous Grand-Place seront BIGFLO & OLI, BENJAMIN BIOLAY, CHRISTOPHE WILLEM, PIERRE DE MAERE, STEPHAN EICHER, CHARLES, SUZANE, SOFIAN PAMART, ZAP MAMA, YCARE, ML et LOUS AND THE YAKUZA.

Mais aussi une toute jeune artiste Belge RORI pour la première fois en français : elle aime explorer, expérimenter et mixer les styles tous en signant déjà des mélodies fortes avec une belle identité vocale.