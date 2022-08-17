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Sacré Français

La playlist du 17 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 18 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
MICHEL JONASZ   LES VACANCES AU BORD DE LA MER
MARTIN LUMINET   AMOUR (DAMPA REMIX)
JULIETTE ARMANET   TU ME PLAY
VIVE LA FETE   TOURTERELLE
BIGFLO ET OLI ET BON ENTENDEUR   COUP DE BLUES / SOLEIL (FEAT BON ENTENDEUR)
FLAVIEN BERGER   MADDY LA NUIT
JEROME MINIERE ET FRANCOIZ BREUT   TA MAISON
BALOJI   SPOILER
VAUDOU GAME   PAS CONTENTE
GREG HOUBEN   IL NE NOUS ARRIVERA RIEN
COLONEL FAITHMAN   LOVE AVEC TOI
STEPHAN EICHER   SI TU VEUX (QUE JE CHANTE)
 LA RIVIERE
YVES SIMON   AU PAYS DES MERVEILLES DE JULIET
LIBEN   LA CONDITION DE L ALUMETTE

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