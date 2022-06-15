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Sacré Français

La playlist du 15 juin : En lévitation

La playlist du 15 juin : En lévitation
il y a 27 minutes1 min
Par La Première
FEU CHATTERTON CRISTAUX LIQUIDES
TRISTAN ROMA MAGNOLIA
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL
MALIK DJOUDI VERTIGES
JULIETTE ARMANET TU ME PLAY
RONE    LA NUIT VENUE (FEAT CAMELIA JORDANA)
SASKIA DANS MA TETE 
MOUSSA             SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
ALEX BEAUPAIN LOVE ON THE BEAT     
WALTER ASTRAL  L'EAU
BLU SAMU    DOUCEUR
CLARA LUCIANI LA CHANSON DE DELPHINE (FEAT VLADIMIR CAUCHEMAR)
SWING RICHESSE
YOUSSEF SWAFF S  ETOILE FILANTE (FEAT COLINE ET TOITOINE)
MALE    HORS DU TEMPS (READYMADE FC REMIX)
MURGIDA          BODEGUITA

 

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