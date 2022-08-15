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Sacré Français

La playlist du 15 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 17 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
JACQUES DUTRONC   FAIS PAS CI FAIS PAS CA
CLAIRE LAFFUT   ETRANGE MELANGE
ALICE ON THE ROOF   T AS QUITTE LA PLANETE
CHARLES BAPTISTE   NON NEGOCIABLE
JULIEN GRANEL   VERS LE SOLEIL
SERGE GAINSBOURG   AEROPLANES
CHATEAU FORTE   TOMBE ENCORE
DAVID NUMWAMI   BEATS
SEBASTIEN TELLIER   ROCHE
BIGFLO ET OLI / BON ENTENDEUR / EDOUARD BAER   LIBRE
VERONIQUE SANSON   BERNARD S SONG
ARDEN   BANDIT MACHO
KATERINE   JAMAIS CONTENT
POMME   NELLY
TROUBLEMAKERS   GET MISUNDERSTOOD

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