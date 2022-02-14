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Sacré Français

La playlist du 14 février - Une émission en velours rouge, l’amour sur tous les tons

La playlist du 14 février - Une émission en velours rouge, l’amour sur tous les tons
il y a 2 heures1 min
Par Christian Rousseau
Sacré FrançaisLa Première
ALAIN BASHUNG              VERTIGE DE L AMOUR
ALICE SPA            TES MOTS D AMOUR
MARIE WARNANT            OH MON AMOUR
LEWIS OFMAN   UN AMOUR AU SUPER U
LES LOUANGES  CHERIE  
JEAN FRANCOIS COEN    VIVE L AMOUR
ILIONA  SI TU M AIMES DEMAIN               
PROJET A7           LA SAISON DES AMOURS
SERGE GAINSBOURG      L ANAMOUR
DAVID NUMWAMI          LE FISC DE L AMOUR
MATHIEU BOOGAERTS   AVANT QUE JE M ENNUIE
GRAND CORPS MALADE                MAIS JE T AIME (FEAT CAMILLE LELLOUCHE)
ROUGE ROUGE  L AMOUR  
ELISA POINT ET LEONARD LASRY                L AMOUR SI CHAUD
     
VIVE LA FETE      AMOUR PHYSIQUE  AMOUR PHYSIQUE
GUTS     AIMER SANS AMOUR
FRANCOISE HARDY          LE TEMPS DE L AMOUR

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