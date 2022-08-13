RTBFPasser au contenu
Rechercher

Sacré Français

La playlist du 13 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 21 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON   COEUR BETON
GAETAN ROUSSEL ET ALAIN SOUCHON   SANS SOMMEIL
MAZARIN   LE TEMPS COURT
MICHEL HOUELLEBECQ   SEJOUR CLUB
SERGE GAINSBOURG ET JANE BIRKIN   LA CHANSON DE SLOGAN
DAAN   LE VAURIEN
JULIETTE ARMANET   TU ME PLAY
CZERKINSKY/ELLI MEDEIROS   TOUT BAIGNE
BICHE ET PEARL &THE OYSTERS   SONHANDO COM NOSSO AMOR
YNDI   NOIR BRESIL
CLAIRE LAFFUT   MDMO (DESIDERATA REMIX)
VENDREDI SUR MER   DECUE
AQUASERGE   SI TU T EN VAS
WALTER ASTRAL   L'EAU
LA YELLOW 357   QUELLE SENSATION BIZARRE     
MARIE FLORE   TOUT OU RIEN
NAVERT   JE TE SUIS

Articles recommandés pour vous