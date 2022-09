La playlist du 12 septembre : sortir de sa zone de confort

Le groupe électro-pop Parisien fondé il y a 10 ans va nous aider à changer d’habitude. Loïc Fleury et Jules Pacotte se sont rencontrés au Collège.

C’est dans leurs chambres d’ado que ces deux grands timides démarrent la composition, très vite en accord sur le sens et le fond des sons qui les font tous les deux vibrer. L’entente est évidente, les deux garçons deviennent bons copains, toujours sur la même longueur d’onde.

Plus souvent adeptes de la langue anglaise, on les écoutera pourtant en français avec Pas l’habitude, la version de la chanson remixée par un autre duo électro-pop : les Anglais de Franc Moody alias Ned Franc et Jon Moody.