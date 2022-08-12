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Sacré Français

La playlist du 12 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 29 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
LOUS AND THE YAKUZA   MONSTERS
LONNY   COMME LA FIN DU MONDE
EMMA PETERS   FOUS
ETIENNE DAHO   DUEL AU SOLEIL
BONNIE BANANE   CDA
INNOCENTS   DANNY WILDE
GREG HOUBEN   RIEN NULLE PART            
JEROME MINIERE ET FRANCOIZ BREUT   TA MAISON
JACQUES   LA VIE DE TOUS LES JOURS          
POMME   NELLY
SWING   BROUSSE             
ALKA   BATARDS SUPREMES
ALEXIA GREDY   UN PEU PLUS SOUVENT
JULIEN CLERC   CA COMMENCE COMME UN REVE
ANGELE   DEMONS (FEAT DAMSO) (LIVE ORCHESTRAL)
TURQUOISE   VOIX OFF
HOLDEN   SUR LE PAVE

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