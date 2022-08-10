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Sacré Français

La playlist du 10 août : Un doux mélange de rythmes funky, de chansons pop et de curiosités

il y a 10 minutesTemps de lecture1 min
Par La Première
LOUS AND THE YAKUZA   MONSTERS
MOTEL CLUB   LA PLAGE
SUCRE SALEM   666 (L APOCALYPSE ET TOI)        
TEME TAN   MENTEUR
DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON   PAS SI VITE
FRANCE GALL   SAMBA MAMBO
L IMPERATRICE   VACANCES
DANI TERREUR   IL PLEUT ELLE M EN VEUT
PARADIS   TOI ET MOI
BENJAMIN BIOLAY   OU EST PASSEE LA TENDRESSE
NOE PRESZOW   CETTE ROUTE LA
MALIK DJOUDI   POINT SENSIBLE (FEAT LALA AND CE)
THERAPIE   TAXI HIT SALE (feat ROMEO ELVIS)     
YELLOWSTRAPS FEAT PRIMERO   RAISON
LEINE   FORD MUSTANG
PIERRE DAVEN KELLER   DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)
LIMINANAS / LAURENT GARNIER   SAUL

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