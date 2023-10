La Playlist des 70 ans de la RTBF : un voyage extraordinaire à travers notre patrimoine musical francophone

Et si en 70 ans les sorties sont nombreuses et les genres variés, cette playlist vise l’équilibre le plus parfait entre scène indépendante et tubes qui ont marqué plusieurs générations d’auditeurs et d’auditrices. L’idée de son créateur est bien ici de doser les titres afin de représenter l’incroyable créativité de la scène underground belge mais aussi de réveiller les grands classiques de notre patrimoine. Vous pourrez donc voir se côtoyer des artistes emblématiques tels que Jacques Brel, Toots Thielemans, Lio, Angèle et Stromae avec des figures moins connues telles que Cos, Bernthøler, Hoquets, Patton, Ming ou encore Céline Gillain. Et si vous connaissez sur le bout des doigts le répertoire de nos faiseurs de tubes belges, David Mennessier vous réserve quelques surprises. Le médiateur culturel s’est en effet permis de vous surprendre en sélectionnant parfois des morceaux peu connus de nos grandes figures. C’est le cas notamment de la magnifique chanson de Brel, "Je suis un soir d’été" ou plus récemment d’une chanson d’Angèle : "Flemme".