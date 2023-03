La playlist de Jenna Ortega : Nine Inch Nails, Deftones, les Beatles, Daft Punk, etc.

La jeune actrice Jenna Ortega, qui incarne le personnage de Mercredi dans la série du même nom, mais aussi Tara Carpenter dans les films Scream, a donné quelques noms de groupe qui correspondraient bien à son personnage dans le célèbre film d’horreur.

Elle a notamment cité Deftones ou Nine Inch Nails : "Cela serait une chanson de base", a-t-elle déclaré lors d’une récente interview sur MTV à propos de la chanson qui correspondrait parfaitement à l’ambiance d’une poursuite par Ghostface (le tueur dans Scream). "Ce qui irait bien dans le film, c’est le titre "Be Quiet and Drive (Far Away)" de Deftones. J’ai l’impression qu’ils essaient juste de s’enfuir, ça pourrait être intéressant aussi."

Selon elle, les autres chansons qui définiraient son personnage de Scream seraient soit "The Way Out Is Through" de Nine Inch Nails ou "She’s Leaving Home" des Beatles.

Au début du mois, Jenna Ortega a déclaré au NME qu’elle était une grande fan de Nick Cave et de Daft Punk, ajoutant que le réalisateur de Scream, Matt Bettinelli-Olpin, et Mason Gooding (qui joue le rôle de Chad) ont des goûts similaires. "J’écoute beaucoup "Discovery" ou "Homework" de Daft Punk. Ces deux albums ont été très présents dans ma playlist ces derniers temps", a déclaré Ortega. "Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je traverse à nouveau ma phase Daft Punk…".

Elle poursuit : "Nous avons une playlist collective dans laquelle nous mettons tout un tas de choses […] Nous y avons mis beaucoup de titres de Nick Cave".

Scream VI est sorti le 10 mars. Selon Rotten Tomatoes, le film a réalisé le plus gros chiffre d’affaires le week-end dernier et a également connu le meilleur week-end d’ouverture de tous les films de la franchise. Scream VI a rapporté 44,5 millions de dollars, dépassant le record de 34,7 millions de dollars établi par Scream 3 en 2000.

Jenna Ortega a récemment révélé qu’elle avait d’abord refusé de jouer dans Wednesday, mais tout s’est arrangé et la série a été renouvelée pour une deuxième saison. En outre, elle devrait jouer dans Beetlejuice 2 avec les acteurs originaux, ainsi que dans un film sans titre avec l’artiste The Weeknd, dont la date de sortie n’est pas encore connue.