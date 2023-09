"La Playlist de Déclic" : votre nouvelle playlist La Première

La musique classique est extrêmement présente dans le rap au travers de samples. Mozart, Jean Sébastien Bach et Beethoven sont les compositeurs les plus samplés par les artistes hip-hop. Un morceau en particulier de Beethoven semble cacher une étonnante particularité. La 32e et dernière sonate pour piano du compositeur dissimule en effet, en son centre, une musique très "groovy" dont le rythme n’est pas sans rappeler celui du Jazz. Bien qu’étonnante, cette œuvre a véritablement été composée par Beethoven entre 1820 et 1822 pour être finalement publiée en 1823. Il y a tout juste 200 ans. Alors, Beethoven serait-il l’inventeur du jazz ? Sans surprise, la réponse est non. Il faudra attendre la fin du 19e et le début du 20e aux USA pour voir le style éclore dans les communautés Afro-Américaines. Mais en tout cas, ce morceau prouve que la musique classique peut parfois réserver quelques surprises.

