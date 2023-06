La plateforme Steam subit un ravalement de façade

La nouveauté est Notes : ce qui est littéralement un petit bloc-notes implémenté directement dans Steam pour… prendre des notes lorsque vous mettez votre jeu en pause. Vous pouvez ancrer le bloc-notes par-dessus votre jeu pour vous rappeler ce que vous venez d’écrire ou bien définir des objectifs dans votre jeu. Bon, honnêtement, c’est chouette mais ce n’est pas une révolution.

Cela dit, la majeure partie des changements n’est pas directement visible. Valve a amélioré l’application, plus rapide et réactive, sur Mac et Linux, notamment.

En résumé, voici la liste des principaux changements qu’apporte cette mise à jour :

Notifications actualisées du client Steam, avec des paramètres supplémentaires vous permettant de choisir quelles notifications vous souhaitez voir et où vous souhaitez les voir.

Améliorations visuelles et d’utilisabilité dans les boîtes de dialogue, les menus, les polices d’écriture et les couleurs, y compris le gestionnaire de captures d’écran, les réalisations et plus encore.

Une superposition en jeu entièrement revue (accessible via Shift + Tab), avec un design mis à jour, de nouvelles fonctionnalités et plus de personnalisation.

Nouvelle fonctionnalité de prise de notes avec mise en forme de texte enrichi, collage d’images et fonctionnalité hors ligne. Plusieurs notes peuvent être enregistrées par jeu et elles sont accessibles via la superposition en jeu, le client de bureau et le Steam Deck.

Nouvelle fonctionnalité d’épinglage : les panneaux de la superposition en jeu peuvent désormais être "épinglés" (avec une opacité réglable) afin d’être visibles pendant le jeu.

Le configurateur de manette a été mis à jour et fait désormais partie de l’overlay lorsque manette de jeu est connectée.

Les versions Mac et Linux de Steam ont été optimisées.

De nouvelles optimisations sont sans doute à prévoir. Valve a détaillé de façon encore plus exhaustive la mise à jour sur ses différentes plateformes sur le site de Steam.