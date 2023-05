La plateforme Service citoyen appelle le monde politique à lui donner un cadre légal

Notre reportage commence au théâtre Jardin Passion à Namur. Ce jour-là, c’est le ministre fédéral de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), qui vient à la rencontre de Paloma. Cette jeune femme de 19 ans est une bénévole active au sein du théâtre namurois depuis quelques mois. Son diplôme secondaire en poche, Paloma voulait découvrir la réalité du terrain, avant de se lancer dans des études supérieures.

"Je suis venue avec une envie de prendre conscience de mes capacités parce que le milieu du travail, ça m’a toujours fait peur. J’ai jamais eu de job étudiant parce que j’étais effrayée de ça. J’avais besoin d’un endroit où je pouvais tester le milieu professionnel, mais sans avoir les responsabilités de quelqu’un qui est vraiment dans le milieu professionnel et qui risque le risque son salaire, son job, etc.", explique-t-elle.

Paloma a donc poussé la porte du Service citoyen, une plateforme qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans d’effectuer une mission pour la collectivité. Une expérience qui rappelle des souvenirs au ministre du Travail, lui-même impliqué dans plusieurs associations quand il était étudiant.

Pour Pierre-Yves Dermagne, "c’est quelque chose qu’on doit mettre plus en avant, qu’on doit essayer de généraliser. On a finalement un embryon de service citoyen chez nous en Belgique mais qui n’est pas comparable à ce qui se fait ailleurs notamment en France. On doit pouvoir passer à la vitesse supérieure et donner la possibilité à un maximum de jeunes de pouvoir découvrir un investissement au service de la collectivité".