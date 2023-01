La plateforme de véhicules partagés Poppy triple sa flotte

"Le télétravail, l’augmentation du coût de la vie et du prix d’achat d’une voiture poussent énormément de Belges à revoir leurs habitudes de déplacement". Selon les calculs de la jeune société belge, "sous la barre des 12.000 km par an, l’auto-partage reviendrait moins cher que l’utilisation d’un véhicule privé". Aujourd’hui la majorité des conducteurs paient pour un véhicule qui est inutilisé plus de 95% du temps, semble-t-il.