La plateforme Binance assignée en justice : comment fonctionne réellement le secteur des cryptomonnaies ?

D’ici là, il est tout de même possible pour les utilisateurs de se protéger un minimum.

"Tout comme vous pouvez mettre votre cash dans un coffre-fort chez vous, vous pouvez mettre vos cryptomonnaies sur une clé USB ou sur ce qu’on appelle un 'cold wallet', et être complètement responsable de vos cryptomonnaies", explique Jean-Luc Verhelst, conférencier et auteur spécialiste des cryptomonnaies. "La plateforme d’échange ne sert qu’à transférer un actif à un autre. Et donc, à partir du moment où vous voulez sortir vos cryptomonnaies de la plateforme, c’est tout à fait possible, afin de ne pas être aux dépens de la stabilité financière d’une plateforme."

Beaucoup de personnes ignorent cependant cette possibilité ou laissent leur cryptomonnaie sur ces plateformes par facilité, pour pouvoir revendre plus vite et plus facilement.

Toujours est-il que les clients de Bit4You ont à présent leur regard tourné vers la justice, qui doit déterminer si la plateforme est effectivement déclarée en faillite. Une partie d’entre eux s’est constituée partie civile, mais il n’est pas sûr qu’ils puissent récupérer leur argent investi.