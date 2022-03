La Plateforme Alzheimer de la Province de Luxembourg offre répit et détente aux malades et à leur entourage depuis déjà 10 ans

Depuis sa création, la Plateforme Alzheimer réuni toutes les personnes qui sont préoccupées par la maladie d’Alzheimer, les malades et leur entourage. Petit à petit, la structure se spécialise dans des formules de répit pour oublier la maladie. "Nous avons commencé par des formules au départ d’hôtels. Progressivement, on s’est rendu compte que la demande était là et qu’elle plaisait aux couples", explique Katty Clarenne, la coordinatrice de la Plateforme Alzheimer de la Province de Luxembourg.

Jean-Pierre Benhamont, le nouveau Président de la Plateforme, ajoute : "C’est une formule très intéressante pour l’aide qu’on peut apporter au malade mais aussi à l’aidant proche. Cela permet aussi de rencontrer d’autres familles qui connaissent les mêmes difficultés, la même problématique, mais dans un autre environnement. Le répit est un bonheur en soi".

En plus des séjours de répit à l’hôtel, la Plateforme propose également des journées spécifiques à thèmes et un accueil de 3 jours par semaine à la Maison d’Accueil Communautaire de Rossignol. Elle a d’ailleurs lancé un nouveau projet : le répit en gîte. Ce concept permet de rendre les lieux touristiques accessibles à tous les publics. Les familles peuvent même réserver leur répit sans l’intervention de la plateforme Alzheimer.

Le répit en gîte a déjà conquis une vingtaine de propriétaires grâce au Service Provincial du Tourisme. Le premier test aura lieu du 12 au 14 avril au gîte "Les 6 bonniers" à Herbet (Durbuy).