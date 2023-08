"La planète ne se réchauffe plus depuis 1998" : pourquoi cette déclaration est (complétement) fausse ?

Toutefois, cette conclusion est trop rapide. Car l’évolution de la température globale ne s’examine pas sur une période de 10 ans, qui est beaucoup trop courte, mais sur une période d’au moins trente ans. Et dans ce cas, la tendance est sans appel : il apparaît clairement que la température globale est en hausse sur trente ans, même si elle a atteint un pic en 1998.

En outre, si on élargit la période observée en ajoutant les années les plus récentes du XXIe siècle, alors on constate que les années les plus chaudes sont aussi les plus récentes.