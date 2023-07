La planète est-elle en train de cramer ?

52,2C° en Chine dans le Xinjiang, plus de 53 °C à Furnace Creek, “la crique de la fournaise” dans la vallée de la mort en Californie où un thermomètre non officiel pour les touristes est même monté à 56 °C ! Ces températures hallucinantes ont été enregistrées ce dimanche 16 juillet ! (Ouais nous, on est bien en Belgique là, avec 25 degrés… 30 degrés, vite fait, une fois de temps en temps).