La planche et la chaise parmi les exercices les plus efficaces pour faire baisser la tension artérielle.

Dans le détail, les exercices de gainage comme la planche ou la chaise ont engendré une réduction de la pression artérielle de 8,24 et 4 millimètres de mercure (mmHg) respectivement, contre 4,49 et 2,53 mmHg pour les exercices d'aérobie.

Les squats muraux (exercice isométrique) et la course à pied (exercice d'aérobie) sont les plus efficaces pour réduire la pression artérielle systolique (90,5%) et diastolique (91%).

"L'entraînement isométrique est le mode le plus efficace pour réduire la pression artérielle systolique et diastolique."

"Ces résultats fournissent un cadre complet basé sur des données pour soutenir le développement de nouvelles recommandations d'exercices pour la prévention et le traitement de l'hypertension artérielle", concluent les scientifiques.

L'OMS estime à 1,28 milliard le nombre de personnes âgées de 30 à 79 ans atteintes d'hypertension dans le monde et à 46% la proportion d'adultes qui ignorent être concernés. Outre l'activité physique, il convient d'avoir une alimentation saine à faible teneur en sel, de privilégier les fruits et légumes et d'arrêter de fumer pour prévenir l'hypertension artérielle.