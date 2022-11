La plage, un spectacle qui questionne les enfants et leurs parents sur leur rapport à la nature

Caroline Veyt nous emmène voir un spectacle en famille ce dimanche 27 novembre à 15h à l’Espace Columban de Wavre. La plage, un spectacle qui nous questionne sur notre rapport à la nature, de la jeune compagnie de théâtre d’objets et de marionnettes Ziva, sans paroles mais en musique, dans son propre univers sonore et visuel.

La Plage, c’est le nom d’un spectacle de la toute jeune compagnie Ziva ; c’est une compagnie de théâtre d’objets et de marionnettes qui a choisi de travailler un théâtre d’images, sans paroles avec évidemment des objets et des marionnettes, mais aussi des ombres, des lumières, tout un univers sonore et de la musique… tous ces éléments rassemblés viennent nous raconter une histoire.

Ce que Lisou De Henau et Juan Cersosimo — les fondateurs de la compagnie — souhaitent, c’est nous inviter à rêver et à voyager mais aussi à nous questionner sur le monde qui nous entoure. Et c’est exactement ce qu’ils font à travers ce premier spectacle.

Au départ, ils ont eu envie de créer à partir de matières naturelles, ils ont fait des recherches autour des éléments, des saisons et c’est comme ça qu’est née la Plage.

Au début de la représentation, on fait la connaissance de deux gentils bénévoles, un peu naïfs. Pour fêter l’anniversaire de leur association pour la protection de la nature qui s’appelle Les Copains de la Nature, ils ont préparé un petit spectacle qui raconte comment est née cette association. Et figurez-vous qu’elle est née suite à des vacances qu’ils ont passées dans un petit coin de paradis… sur une plage.

Celle que l’on découvre au début du spectacle est une plage comme on en voit de moins en moins… elle est belle et sauvage. Et il y a une famille qui a la chance d’habiter là, en symbiose totale avec cet environnement. Ils vivent au rythme des saisons, ils prennent ce dont ils ont besoin dans la nature mais sans aucun excès et avec beaucoup de respect. Il y a des arbres qui leur offrent des fruits, ils pêchent un petit peu. Et tout est simple. Ils ont beaucoup de temps ; les enfants jouent avec un cerf-volant, font de la balançoire, ils nagent avec les poissons…

Le souci c’est qu’en général, les coins de nature sublimes sont assez convoités et effectivement, leur tranquillité ne pouvait pas durer éternellement. Il y a un monsieur qui arrive là-bas et qui a plein de projets pour ce petit havre de paix. Et ces projets visent à en faire une station balnéaire dans le vent…

On s’en doute, les projets de transformation vont totalement dénaturer cette plage qui avait été préservée jusque-là. On pourrait se dire que ce spectacle, sur fond de catastrophe écologique, n’est pas fait pour remonter le moral, mais en fait si. L’envie des créateurs de La Plage, c’est aussi de parler de résilience et de tout ce que nous avons à portée de main pour préserver notre planète.

L’idée, c’est que les enfants — et leurs (grands-) parents puisqu’ils les accompagnent — puissent s’interroger sur leur rapport à la nature, la façon de faire cohabiter nos vies et les espaces sauvages, se demander ce que c’est que la biodiversité ?

Ils ont envie qu’à travers cette représentation, les enfants questionnent leur rapport au monde et qu’ils puissent les encourager à imaginer des modes de vie durables et joyeux où tout ce qui nous entoure aurait une juste place ; les humains, les plantes, les animaux mais aussi la technologie… comme les deux artistes le disent très bien, ils ont l’espoir des optimistes.

Le spectacle a lieu dans le cadre des KidSundays et à l’issue du spectacle, il y aura un goûter et un troc de jouets. L’idée est de déposer son jouet avant la représentation et de venir en chercher un autre pendant le goûter. Et s’il y a trop de jouets, ils seront distribués à des enfants chez qui Saint-Nicolas et Père Noël ne passent pas forcément chaque année.

Si vous souhaitez voir La Plage, ça se passe ce dimanche 27 novembre à 15h à l’espace Columban de Wavre.