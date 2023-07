La plage s’invite en plein centre de Louvain-la-Neuve et fêtera ses 15 ans cette année

Du 29 juin au 30 juillet, la Grand Place de Louvain-la-Neuve est décorée en plage urbaine et vous invite à la détente. Pour parvenir à recouvrir les 1200m² de pavé, 300 tonnes de sable sont déversés, une centaine de transats sont en libre-service, palmiers et parasols permettent de se protéger du soleil.

Pour accueillir au mieux les visiteurs, une seconde plage a d’ailleurs vu le jour en 2019, plus petite, celle-ci invite au calme et se situe près de l’Aula Magna. Pour divertir et occuper les enfants, les organisateurs ont pensé à tout : de nombreux jeux et jouets de plage sont mis à la disposition des familles dans de grands bacs en bois. Ils ont accès gratuitement au château gonflable, aux trampolines et aux divers ateliers créatifs proposés. Au programme cette année : atelier du cuir, découverte de la vannerie, création de bracelet coloré, création de cerf-volant et initiation à l’envol, mur d’escalade, histoires contées pour les tous petits, escrime ludique, grimage, sculpteurs sur ballons, atelier fleur en papier crépon, atelier street art…

Seules deux activités sont payantes, le tour de cuistax pour les enfants jusqu’à 12 ans revient à 1€ la demi-heure, il y en a une cinquantaine à tester. Bye bye le parcours accrobranches, welcome la nouveauté, il est remplacé par un parcours de mini-golf à 9 trous installé en bord de plage. (prix d’entrée 2€/personne). Attention, celui-ci sera accessible uniquement du 29 juin au 10 juillet.

Les adultes ne sont pas en reste, des séances de yoga sont programmées deux fois par semaine, les quatre terrains de pétanque sont accessibles gratuitement de dix heure à minuit, un terrain d’air badminton sera installé sur la plage le dernier week-end de juillet. Un coin lecture met à disposition les journaux du jour, des magazines, BD et livres en prêt durant tout l’événement. Tous les jeudis et samedis, deux concerts avec des artistes venus d’ici et d’ailleurs sont programmés en soirée sur le sable. Et puisqu’il faut bien s’hydrater, trois bars de plage éphémères proposent une carte de boissons et de m(c)ocktails rafraîchissants accompagnés de planches à déguster.