La plage s’invite à Namur le long de la Meuse, grâce au projet "The Flow"

On retrouve aussi les activités typiques de la plage comme le beach-volley, ou encore un coin détente avec la possibilité de faire du yoga ou de se faire masser le long du fleuve.

Pour les enfants, The Flow a mis en place la Flow Academy, qui a pour but de leur permettre de se découvrir une passion, de passer du temps à l’extérieur et de créer un lien avec la nature. Des stages y sont organisés pour leur faire faire un tour en bateau, des réalisations artistique ou apprendre le paddle.

Le farniente y est également de mise, puisqu’il est possible de simplement venir manger un bout, siroter un cocktail, ou se poser sur les transats. Parfois des concerts sont prévus, et d’autres activités ponctuelles comme des petits-déjeuners ou des barbecues géants.

The Flow est installé à trois minutes du centre-ville de Namur. L’entrée est gratuite, et les prix tout à fait abordables : 15 euros pour une heure de paddle et 25 euros pour une balade à 6 en pédalo. La plage est ouverte 7 jours sur 7, et toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook et le site du projet The Flow.