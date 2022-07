La plage d'Ostende à nouveau accessible : l'objet n'était pas une grenade mais une munition de guerre

Une portion de la plage d'Ostende avait dû être partiellement évacuée, dimanche midi, après la découverte par un promeneur d'un objet suspect pouvant être une grenade. Il avait prévenu les secours et le Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs de l'armée (SEDEE) avait envoyé des experts sur place.

Une fois sur les lieux, le SEDEE a constaté qu'il s'agissait d'une munition de guerre et non d'une grenade. Aucune "opération de déminage" n'a de ce fait dû être mise en place et la reine des plages est à nouveau entièrement accessible.