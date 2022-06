La plage, c'est par où? A Louvain-la-Neuve

Un petit goût de vacances sans rien débourser? Louvain-la Plage revient dès ce jeudi avec son cocktail ludique et festif.

Cette année encore, le programme est chargé, varié, coloré et il s'adresse à tous les publics. Vous voulez profiter d'un petit break pour découvrir certaines activités? Vous pourrez au choix vous initier au yoga ou à l'escrime, participer à un tournois de pétanque ou à un tournoi d'écuyer, faire des visites thématiques, découvrir des ateliers créatifs etc...… Toutes ces activités sont gratuites, excepté le cuistax et les parcours accrobranches. Attention, si la majorité des animations sont quotidiennes, d'autres sont organisées dans certains créneaux horaires, c'est notamment le cas des contes musicaux ou la confection de sacs à partir d'un vieux t-shirt .

Dans la ville piétonne , les enfants seront naturellement les rois. Pour écouter des contes à la plage , réaliser des marionnettes, s'initier à l'escalade ou encore rebondir dans un château gonflable. Et comme la détente, c'est aussi la musique des concerts se dérouleront tous les jeudis et samedis soirs sur la Grand Place. Du folk, du rock, de la chanson française, des découvertes...

La plage est ouverte du lundi au dimanche, de 10 h du matin à minuit, jusqu'au 31 juillet. Toutes les infos pratiques sont par ici : www.louvainlaplage.com