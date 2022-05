La Place Verte new-look de Verviers plaît visiblement aux habitants

A Verviers, la place Verte, située en plein centre-ville, voit sa rénovation se terminer. Ce sera le cas d’ici début juillet, dans le cadre du vaste chantier Verviers ville conviviale qui voit tout le centre de la localité être progressivement rénové. Et cette " nouvelle " place Verte, elle plaît visiblement aux Verviétois. Ils le disent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur place.

" Je pense que c’est mieux qu’avant. C’est plus joli, c’est plus spacieux ", commente Ornella. " Elle est très jolie mais l’autre était belle aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais elle est belle. Il y a de l’espace. Moi j’habite ici donc c’est génial. Je vois des arbres. J’ai l’impression d’être un peu à la campagne ", se réjouit Maryse.

" C’est très beau. On est très content ", explique Feklat. " Elle est belle mais c’est surtout aux alentours de la place qu’il y a beaucoup de dépôts de déchets. Mais c’est bien fait, avec des petits bancs pour les personnes qui veulent se reposer ", constate Alphonse. " Je trouve que c’est beaucoup mieux qu’avant ", renchérit Wladislaw.

" Rénovée, elle est très bien. C’est déjà bien qu’il n’y ait pas d’accès pour les voitures, donc c’est parfait. Ce que j’aime c’est qu’on peut laisser les enfants jouer sans devoir vraiment faire attention. Cette rénovation était vraiment nécessaire ", estime Natacha. Quant à Jean-Michel, il s’enthousiasme également : " Plus large, plus grande, plus conviviale. On peut venir s’y promener avec les enfants sans problème. Ils peuvent y jouer, c’est un avantage ".